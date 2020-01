Als Trainer, der mitten in der Saison eine Mannschaft übernimmt, hat man einen klaren Vorteil: Man muss nichts erklären, was gewesen ist – was man warum noch nicht erreicht hat, was man wie noch schaffen will. Man kann unvoreingenommen an die Arbeit gehen, mit frischem Wind und ohne Hypotheken. Genau so macht es Alpár Jegenyés bei den Landesliga-Handballern des TV Friesen Telgte.

Der Rückkehrer sagt ganz unverbindlich: „Die Jungs haben Spaß im Training, und den sollen sie auch im Spiel haben. Und sie sollen alles geben.“ Vor seinem ersten Heimspiel, dem zweiten Einsatz nach dem Rückzug von Coach Björn Hartwig, legt der erfahrene Übungsleiter die taktischen Fesseln noch nicht zu eng an. Der Gast am Samstagabend in Telgte, die dritte Mannschaft des ASV Hamm-Westfalen, sagt Jegenyés noch nicht viel. „Da muss ich mich erst schlau machen. Wichtig ist aber, dass wir unsere Stärken ausspielen.“

Die Hammer stehen auf Platz zehn, sie müssen nach unten blicken. Die Telgter stehen auf Rang fünf, sie können nicht mehr ernsthaft nach ganz oben schauen. Das Hinspiel gewannen die Friesen mit 28:24.

Das Jegenyés-Comeback ging am Sonntag mit 30:31 beim TV Kattenvenne verloren. „Ich kann mit dieser Niederlage leben. Wir hatten mehr als genug hundertprozentige Chancen, die wir nicht genutzt haben“, sagt der neue alte Coach gelassen. „Wir trainieren einiges in der Abwehr und im Angriff. Mal schauen, was daraus wird.“

Bis Donnerstag hatte sich noch kein Spieler für die Hamm-Partie abgemeldet. Aber auch die Personallage sieht Jegenyés grundsätzlich ganz pragmatisch: „Wir spielen mit dem Kader, der uns zur Verfügung steht, und mit diesem Kader will ich immer auch gewinnen.“