Bezirksligist SG Telgte hat auch sein drittes Vorbereitungsmatch gewonnen. Nach zwei 6:1-Erfolgen gegen die A-Ligisten GW Albersloh und Eintracht Münster besiegten die Emsstädter am Dienstag die Warendorfer SU mit 2:0 (1:0). Jo Maffenbeier nach fünf Minuten und Kevin Wolf eine Viertelstunde vor Spielende trugen sich dabei in die Torschützenliste ein. Ihr nächstes Testspiel bestreiten die Emsstädter am Freitag um 19.30 Uhr im Takko-Stadion. Zu Gast ist Wacker Mecklenbeck.