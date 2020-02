Logisch, dass der Negativtrend nicht locker an den Telgte-Wolbeck Baskets vorbeigeht. „Ein bisschen Nervosität ist spürbar. Die Anspannung wird etwas größer“, sagt Trainer Marc Schwanemeier nach sieben Partien ohne Sieg. Die haben die Spielgemeinschaft auf den letzten Tabellenplatz gespült. Und am Samstagabend kommt mit dem Vierten TSVE Bielefeld auch noch die „Mannschaft der Stunde“, so Schwanemeier, nach Telgte.

Die Ostwestfalen haben alle vier Meisterschaftsspiele 2020 gewonnen und zur Krönung am Sonntag auch noch den Erstregionalligisten Hertener Löwen mit 94:74 aus dem WBV-Pokal geworfen. Beeindruckend ist die Quote der Bielefelder bei den Distanzwürfen. „Im Pokal haben sie 14 Dreier gemacht, und in der Liga waren es in diesem Jahr immer mindestens zehn“, staunt der SG-Coach. Auch im Hinspiel hat der TSVE kräftig von der entscheidenden Linie aus getroffen. Geholfen hat ihm das nicht: Telgte-Wolbeck feierte mit 73:63 einen von bislang vier Siegen.

„Auf die Dreier-Schützen müssen wir mega aufpassen. Das sind aber nicht zwei oder drei, sondern fünf oder sechs verschiedene“, sagt Schwanemeier. „Wir müssen unser Spiel durchziehen und unsere Stärke unterm Korb ausspielen.“

Nach einem Auslandssemester in Spanien gibt Rafael Sierra sein Comeback bei den Baskets. Weiterhin fehlen voraussichtlich Leon Schmidt und Shayan Anssari. Jonah Dohmen (Schulterprobleme) ist fraglich.