Kleiner Kader, großer Lauf: Auch mit nur noch neun Spielerinnen sind die Volleyballerinnen des SV Ems Westbevern die Mannschaft der Stunde in der Bezirksliga . Nach fünf Siegen in Folge – ohne einen Satzverlust – liegt das Team als Dritter mit 24 Punkten in Lauerstellung hinter der VSG Ibbenbüren und Teuto Riesenbeck (jeweils 26 Punkte) – und das bei einer Partie weniger als die beiden Konkurrenten. Der Meister steigt in die Landesliga auf, der Zweitplatzierte geht in die Relegation.

Nina Wietkamp und Verena Holtmann stehen dem SV Ems aus beruflichen Gründen nicht mehr zur Verfügung. Lea Hülsmann (Arm gebrochen) fällt voraussichtlich bis zum Saisonende aus. Die Teamkolleginnen Lisa König, Carolin Brockmann, Tomke und Helke Dirksen, Christina Janke, Daniela Brauk, Maren Voßkötter , Nina Laus und Pauline Stübe machen ihre Sache nach einem etwas holprigem Start aber sehr gut.

Ems-Trainer Fritz Krause schielt auf den Platz an der Sonne. Sein Team spielt noch gegen Tabellenführer Ibbenbüren, gegen den es in der Hinrunde mit 2:3 unterlag. „Die Arbeit mit der Mannschaft macht mir Spaß, gerade weil sich einige Spielerinnen sehr gut weiterentwickelt haben.“ Krause hebt insbesondere Maren Voßkötter (Libera) und Helke Dirksen (Diagonale) hervor. „Wir sind gut drauf, haben es selbst in der Hand. Wir müssen aber auch weiterhin unsere Spiele gewinnen. Da die nächsten Gegner nichts zu verschenken haben, kommt es auf eine gute Vorbereitung, die richtige Einstellung zum Gegner und eine konstante Spielweise an. Wichtig ist, dass wir als Team auftreten“, lautet Krauses Forderungskatalog. Der Übungsleiter ist seit 20 Jahren im Trainergeschäft, davon mehr als zehn Jahre bei den Westbeverner Frauen.

Das Restprogramm hat es in sich, ist aber auch machbar für den SV Ems. Es geht noch gegen die Warendorfer Sportunion, gegen die SG Sendenhorst (23. Februar), die VSG Ibbenbüren (29. Februar), den TSC Gievenbeck III (14. März), den TV Jahn Oelde (21. März) und zum Abschluss gegen BW Aasee V (5. April).

Gegen den Vorletzten Warendorf spielen die Westbevernerinnen am Samstag in Sendenhorst (16.15 Uhr, Westtorhalle). „Das ist ein unangenehmer Gegner, der versuchen wird, über die Angaben ins Spiel zu kommen. Wir müssen von Anfang an viel Druck ausüben“, sagt Krause. Libera Maren Voßkötter und Außenangreiferin Pauline Stübe fehlen. Dafür kann Mittelblockerin Lisa König wieder mithelfen, die Erfolgsserie auszubauen.