Was erwartet die Handballer des TV Friesen am Samstagnachmittag in der Sparkassen-Arena in Versmold? Schwer zu sagen für Alpár Jegenyés. Er hat die Sportfreunde Loxten II beim 22:22 im Hinspiel nicht gesehen. Und der Rückkehrer auf der Telgter Trainerbank weiß auch nicht, ob und wie die Reserve des Oberligisten von oben verstärkt wird.

Also bereitet er seine Landesliga-Truppe auf alle Eventualitäten vor. „Wir haben im Training an verschiedenen Abwehr- und Angriffssystemen gearbeitet“, berichtet Jegenyés. Was er konkret weiß: „Loxten ist immer ein ganz heißes Pflaster. Darauf werden wir uns einstellen.“ Einige Wochen müssen die Friesen auf Rückraumspieler Christopher Kohl verzichten. „Er soll seine Schulterverletzung vernünftig auskurieren“, sagt sein Coach.

Die Loxtener stecken als Tabellenzwölfter im Abstiegskampf. Der TV Telgte ist Fünfter. Mit 37:28 besiegte das Team zuletzt den ASV Hamm-Westfalen III. „Wir hatten Anlaufschwierigkeiten und haben nachher etwas zurückgeschaltet“, so Jegenyés. „Meiner Meinung nach haben wir ein bisschen zu viele Tore kassiert. Aber egal – wir haben gewonnen und hatten Spaß.“