Die A-Jugendfußballer der SG Telgte sind früh dran. Sie beenden jetzt schon die Winterpause. „Ich hätte gerne noch etwas Pause gehabt. Aber es ist jetzt so“, sagt Trainer Friedhelm Mors . Sein Bezirksliga-Team startet auch noch von null auf hundert: am Sonntag (11 Uhr) bei Spitzenreiter Warendorfer SU.

„Wir wollen ein gutes Spiel zeigen, aber viel rechnen wir uns nicht aus“, gibt sich Mors bescheiden. „Die Warendorfer sind schon sehr gut. Sie werden top vorbereitet sein, und sie wollen ja auch gerne aufsteigen.“ Das Hinspiel verlor die SG mit 0:4.

Die Ambitionen der Telgter U 19 sind ganz andere: Die Mannschaft will die Klasse halten. Nach der Hinrunde sieht es gut aus. Als Tabellensiebter hat der SG-Nachwuchs drei Punkte Vorsprung auf einen Abstiegsplatz. Im zweiten Match 2020, am 16. Februar (Sonntag) beim SV Gescher, geht es gleich gegen einen direkten Konkurrenten. „Das Spiel ist für uns viel wichtiger als das in Warendorf“, so Mors.

Der Coach sieht auch seine Truppe topfit für den Rückrundenauftakt. In zwei Testspielen verlor sie mit 1:3 gegen den SC Münster 08 II (Leistungsliga) und gewann mit 6:2 gegen den SC Greven 09 (Spitzenreiter der Leistungsliga). In dieser Partie waren schon zwei Winterneuzugänge dabei, die auch in Warendorf spielberechtigt sind. Den Westbeverner Ole Manschke, zuletzt beim TuS Hiltrup, plant Friedhelm Mors auf der rechten Außenbahn ein. Offensivspieler Regan Sowah ist von Bezirksliga-Konkurrent Borussia Münster nach Telgte zurückgekehrt. Der SG-Trainer strahlt: „Sie werden uns beide helfen, beide sind richtig gut.“