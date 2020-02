SG Telgte-Wolbeck kann noch gewinnen – Sieg gegen TSVE Bielefeld

Der Bann ist gebrochen: Mit 74:62 (37:36) holten sich die Basketballer der SG Telgte-Wolbeck gegen den TSVE Bielefeld den ersten Sieg nach einer langen Negativserie. In der Tabelle der 2. Regionalliga durften sie damit auch die Rote Laterne an die Iserlohn Kangaroos abgeben.

Eine Serie ging an diesem Samstagabend zu Ende. Sieben Mal hatten die Telgte-Wolbeck Baskets zuletzt verloren, die Bielefelder reisten nach vier Siegen hintereinander mit breiter Brust an. „Die Anspannung war schon ziemlich groß“, gab SG-Trainer Marc Schwanemeier unumwunden zu.

Das war seiner Mannschaft in den ersten Minuten auch anzumerken. Gegen stark aufspielende Bielefelder lag sie schnell mit fünf Punkten zurück, dann aber fand sie ins Spiel und bekam die Gäste immer besser in den Griff. Bis auf einen Punkt (21:22) kämpften sich die Telgter zum Ende des ersten Viertels heran. Und zu Beginn der zweiten zehn Minuten drehten sie dann die Partie.

Basketball: SG Telgte-Wolbeck gegen TSVE Bielefeld 1/27 In der 2. Regionalliga gewannen die Telgte-Wolbeck Baskets gegen TSVE Bielefeld mit 74:62 am 8. Februar 2020 Foto: René Penno

Felix Blome (4 / SG Telgte-Wolbeck) beim Korbwurf SG Telgte-Wolbeck gegen TSVE Bielefeld - Basketball 2. Regionalliga West Maenner 2019/2020 - 8. Februar 2020 - Zweifach-Sporthalle in Telgte Foto: Penno

„Bielefeld hatte am Anfang viele Drei-Punkte-Würfe“, analysierte Schwanemeier die erste Phase. Das änderte sich aber, nachdem die Gastgeber den Gegner immer mehr unter Druck setzten. Beim 30:25 hatten sie sich zum ersten Mal abgesetzt, die Partie aber blieb spannend. Bielefeld kam noch zweimal auf einen Punkt heran. Die Gegenwehr war gebrochen, als die Gastgeber in der Schlussphase des dritten Viertels beim 55:46 mit neun Punkten vorne lagen.

Der Vorsprung wuchs im Schlussabschnitt noch weiter an, mit einem Polster von 13 Punkten ging es in die letzten Minuten. Der Tabellenvierte aus Ostwestfalen versuchte zwar noch einmal alles, die Telgte-Wolbeck Baskets ließen sich aber nicht mehr aus dem Konzept bringen und marschierten geradeaus in Richtung fünften Saisonsieg.

„Wir haben als Team gewonnen und hatten die Schlüsselspieler des Gegners im Griff“, sagte Marc Schwanemeier. „Unsere Stärke waren heute die Rebounds“, so der SG-Coach weiter. Die Sieg sei enorm wichtig „und gut für die Moral“.

SG Telgte-Wolbeck:Patte (14), Trindeitmar (10), Weichsler (10), Blome (11), Dammann (7), Sierra (6), Simon König (5), Buckermann (5), Sebastian König (3), Schmidt (2), Ahmedin (1).