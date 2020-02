Bei der Jahreshauptversammlung ehrten die Verantwortlichen des RV Gustav Rau Westbevern die erfolgreichsten Reiter und Fahrsportler des vergangenen Jahres. Die Vereinsvorsitzende Petra Weiligmann überreichte Urkunden und Pokale.

Das beste Großpferd in dieser Rangliste war Feine Piccolina unter Kristina Kremeyer mit 263 Punkten (17 Siege und neun weitere Platzierungen). Nina Stegemann belegte mit Cimba Blue den zweiten Platz. Dritte wurde Lynn Reher mit Lizzy. Bei den Ponys gewann Linn Zepke mit Betty Boo mit 174 Punkten (acht Siege und 19 Platzierungen). Bei den Gespannfahrern siegte Michael Gausepohl mit 394 Punkten (16 Siege und 32 Platzierungen). Das ist die höchste Punktzahl der vergangenen 20 Jahre. Tim Schäferhoff landete auf dem zweiten Platz vor Sandra Schulze Temming-Hanhoff und Daniel Tepper.

Der Nachwuchs des RV Gustav Rau startet am kommenden Wochenende in Handorf beim Mannschafts-Wettkampf um die Jugend-Standarte der Stadt Münster. Nach der Dressur und dem Vormustern am Samstag ab 18 Uhr folgen am Sonntag die Theorie und ab 14.15 das abschließende Springen.