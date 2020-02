Eine hohe Hürde wartet am Samstag auf die Landesliga-Handballer des TV Friesen . Mit dem SC Münster 08 stellt sich der Tabellendritte in der Emsstadt vor. Die Gäste haben nicht nur das Hinspiel mit 32:30 für sich entschieden, sondern weisen in der Tabelle auch vier Minuspunkte weniger auf als die Telgter.

„Ich denke, in einem Derby will sich jeder vernünftig präsentieren. Da muss man normalerweise niemanden motivieren“, sagt Friesen-Coach Alpár Jegenyés. „Ich erwarte auf jeden Fall eine Leistungssteigerung gegenüber dem Auswärtsspiel in Loxten. Spielerisch werden wir noch ein paar Dinge üben.“ Rückraumspieler Christopher Kohl soll seine Schulterverletzung in Ruhe auskurieren. Ansonsten stehen dem Tabellensechsten alle Spieler zur Verfügung.