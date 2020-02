Die Damen der SG Telgte haben im Testspiel gegen SW Esch mit 4:2 (3:1) die Oberhand behalten. Die sehr starke Spielführerin Alexandra Füchtenbusch (11./44./51.) trug sich dabei dreimal in die Torschützenliste ein, Neuzugang Maeva Joksch (44.) hatte zwischenzeitlich die 2:1-Führung für die Emsstädterinnen erzielt. Maria Nickel (2./52.) traf für den Bezirksligisten. „Das war über 90 Minuten eine deutliche Leistungssteigerung gegenüber dem Wiedenbrück-Spiel“, freute sich Coach Sebastian Wende. „Eine stabile, ordentliche Leistung.“ Catia Rodrigues Santos zog sich eine Knieprellung zu und fällt für zwei Wochen aus. Da auch ihre Torhüterkollegin Marie Salomon nach einem Kapselriss am Finger für sechs Wochen fehlen wird, ist die Austragung des Freundschaftsspiels am Mittwoch gegen den Westfalenligisten VfL Billerbeck fraglich.