Auch der Verfolger SC DJK Everswinkel konnte die Telgter Serie von jetzt zehn Spielen ohne Niederlage nicht stoppen. Mit einem ungefährdeten 32:26-Erfolg verteidigten die A-Jugendhandballer des TV Friesen die Tabellenführung in der Bezirksliga , punktgleich mit dem TV Vreden. Mit drei Zählern Abstand folgen Everswinkel und Nordwalde.

„Das war vor einer tollen Kulisse ein verdienter Sieg mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung“, sagte das Friesen-Trainergespann Frank Börger und Raimund Tilbeck.

Die Partie begann zerfahren. Beide Teams brauchten Zeit, um ihre Linie zu finden. „Es ist selten, dass ein Jugendspiel vor so vielen Zuschauern stattfindet. Die Jungs waren etwas nervös, haben sich aber schnell gefangen“, so Tilbeck. Bis zum 5:5 war das Match ausgeglichen, dann setzte sich Telgte auf 9:5 ab. Über 12:8 und 16:8 lagen die Friesen zur Halbzeit mit 17:10 vorne. Sie setzten viel von dem um, was sie sich vorgenommen hatten.

Anfang der zweiten Hälfte verteidigte Everswinkel mit einer 4:2-Abwehr offensiver. „Darauf waren wir eingestellt. Die Mannschaft hat das gut gelöst“, so Börger. Die Telgter zogen bis zur 48. Minute auf 28:19 davon. Everswinkel stellte seine Deckung wieder defensiver. Der Gast verkürzte zwar noch auf 30:25, aber Zweifel am Sieg der Telgter A-Jugend kamen nicht mehr auf.

„Verdient, auch in der Höhe“, sagten die Coaches. „Den Grundstein haben wir mit einer stabilen Deckung gelegt, und vorne haben wir uns gut bewegt“, so Börger und Tilbeck.

TV Friesen:Wienbrandt, Austrup - Nahrup (7), Börger (6), Tilbeck (6), Neuhaus (5), Altepost (3), Langenberg (2), Bösing (1), Duddeck (1), Herzig (1), Dieckhoff, Möllers, Snell.