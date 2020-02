Gleich mit zwei Mannschaften nahmen die U 9-Kickerinnen der SG Telgte am Beyer-Girls-Cup in Ahlen teil. Die gute Trainingsarbeit von Leonie Kretzer und Janina Kachel zahlte sich dabei aus. Die Erstvertretung nahm nach vier Siegen in vier Spielen und einem Torverhältnis von 16:1 freudestrahlend den goldenen Wanderpokal in Empfang. Die zweite Garde wurde Dritter hinter dem SV Rinkerode.