Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg hat die Telgterin Sophia Kleinherne in das 26-köpfige Aufgebot der A-Nationalmannschaft für den Algarve-Cup in Portugal (4. bis 11. März) berufen. Die Abwehrspielerin des Bundesligisten 1. FFC Frankfurt hatte ihr erstes Frauen-Länderspiel im November beim 2:1-Sieg gegen England im Londoner Wembley-Stadion bestritten. An dem Vorbereitungsturnier in Portugal nehmen neben der DFB-Auswahl Schweden, Dänemark, Norwegen, Portugal, Italien, Neuseeland und Belgien teil. Die Austragungsorte sind Lagos, Parchal und Faro. Das nächste Qualifikationsmatch für die Europameisterschaft findet am Ostersamstag (11. April) in Münster statt. Anstoß gegen Irland ist im Preußenstadion um 16 Uhr.