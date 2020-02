Der SC DJK Everswinkel gehört zu der extrem großen Gruppe, die in der Bezirksliga um den Aufstieg mitspielt. Der TV Friesen II gehört zu der extrem großen Gruppe, die noch nach unten schauen muss. Aber was heißt das schon vor dem Derby am Samstagabend in der Kehlbachhalle? Nicht viel, wie man im Hinspiel gesehen hat. Das gewannen die Telgter mit 24:22. „Wir haben Everswinkel mit einer sehr guten Deckung und sehr guten Torhüterleistungen den Zahn gezogen. Und wir haben vorne endlich mal unsere Chancen genutzt“, sagt Sebastian Seitz. Genau das erwartet der Friesen-Trainer auch jetzt wieder. Auf Christoph Dahlhaus muss er verzichten. Die Everswinkeler um die Ex-Telgter Marvin Sand und Raphael Wierbrügge „spielen eine solide Deckung, hohes Tempo, und sie haben eine erfahrene Truppe“, so Seitz.