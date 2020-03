Nach der Niederlage im Kellerduell ist der Abstieg der Westbeverner bereits zwei Spieltage vor dem Ende der Hallensaison besiegelt. „Es war schön, dass wir in die Münsterlandliga hineinschnuppern durften“, sagt Sportwart und Spitzenspieler Tim Dahms . „Die Spielstärke ist enorm hoch. Die Kluft zur Bezirksliga ist für uns größer als erwartet. Wir konnten viel Erfahrung sammeln, aber leider nicht die erhofften Punkte einspielen.“ Die Nummer eins beim Aufsteiger weist zurecht auf das Verletzungspech in diesem Winter hin. Jörg Schulze Eilfing, der eine starke Saison spielt, gewann drei seiner vier Einzel. Er sorgte auch für den einzigen Punkt gegen Hochmoor. „Hut ab“, so Dahms. Die Ergebnisse des SV Ems: Tim Dahms 4:6, 2:6; Jörg Schulze Eilfing 6:4, 6:7, 10:5; Thomas Brüggemann 3:6, 1:6; Thilo Gaß 0:6, 4:6; Dahms/Gaß 4:6, 2:6; Brüggemann/Beermann 0:6, 3:6.