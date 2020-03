Erst im Halbfinale wurden die U 12-Volleyballerinnen des SV Ems Westbevern bei der Bezirksmeisterschaft gestoppt. Das Team von Pascal Gartenschläger und Carsten Günther unterlag dem späteren Turniersieger RC Borken-Hoxfeld mit 0:2 (7:15, 8:15). Im Spiel um Platz drei verloren die Grün-Weißen gegen die DJK Datteln mit 1:2 (11:15, 15:6, 9:15).

Der vierte Platz hat in den vergangenen Jahren immer gereicht, die letzte Qualifikationsrunde für die Westdeutsche Meisterschaft zu erreichen. Das ist aber abhängig von den Ergebnissen der anderen Bezirke. Der SV Ems muss noch bis zum Ende der Woche warten, ehe das Teilnehmerfeld feststeht. Der Club gibt sich optimistisch.

Die heimischen U 12-Mädchen besiegten in der Vorrunde den TV Gladbeck mit 2:0 (15:5, 15:10) und verloren gegen Datteln mit 0:2 (11:15, 12:15). Sie belegten den zweiten Platz in der Gruppe. Im Viertelfinale kam es zur Wiederholung des Kreismeisterschafts-Endspiels gegen den TSC Münster-Gievenbeck. Diesmal drehten die Emserinnen den Spieß um und setzten sich mit 2:1 (15:10, 13:15, 15:13) durch. Damit zogen sie ins Halbfinale ein – und verloren gegen Borken-Hoxfeld.

Zwölf U 12-Teams aus der Region Westfalen-Nord nahmen an den Titelkämpfen in der Mehrzweckhalle in Vadrup teil. Der SV Ems war kurzfristig als Ausrichter eingesprungen. Von den Vereinsvertretern und vom Bezirksjugendausschuss gab es viel Lob.

SV Ems:Sophie Bröskamp, Luzie Otte, Lisa Günther, Ugne Maierle, Inga Walkenfort, Louise Stümmler.