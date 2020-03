Dreimal in Folge hat der TV Friesen II gegen Mannschaften aus der oberen Tabellenregion in der Handball-Bezirksliga gespielt. Dreimal hintereinander haben die Telgter verloren, zuletzt beim SC DJK Everswinkel mit 19:20 sehr knapp. Da wäre am Sonntagabend in eigener Halle mal wieder ein Sieg gegen einen der Großen fällig.

Das wäre schön, damit die Friesen-Reserve nicht tiefer in den Abstiegskampf versinkt, weil mit der Warendorfer SU ein Nachbar kommt und nicht zuletzt: weil Sebastian Seitz Geburtstag hat. Was sich der Trainer wünscht? Logisch, einen Sieg. Und speziell von seinem Rückraum erhofft er sich mehr Durchschlagskraft. „Da muss mehr kommen“, fordert er.

Warendorf steht nach der Niederlage gegen Ochtrup unter Druck. Der Gast kämpft um den Anschluss nach ganz oben. Das Hinspiel war lange offen, ehe die Friesen mit 22:28 verloren.

Sie müssen wohl weiterhin auf Moritz Deitmer verzichten. Hinter dem Einsatz von Torhüter Jan Deppe (Armverletzung) steht noch ein großes Fragezeichen.