Fünf Spiele bleiben den Telgte-Wolbeck Baskets noch, um den letzten Platz in der 2. Regionalliga zu verlassen und den Zwei-Punkte-Rückstand auf einen Nichtabstiegsplatz aufzuholen. Lange Zeit standen die Paderborn Baskets II am Tabellenende. Jetzt sind sie Sechster.

„Nach der Verpflichtung eines Kanadiers ist das eine ganz andere Mannschaft als in der Hinrunde“, sagt Marc Schwanemeier, der Trainer der Spielgemeinschaft aus Telgte und Wolbeck. Über den Aufbau-/Flügelspieler, der die Paderborner aus dem Tabellenkeller ins Mittelfeld geführt hat, sagt der Coach: „Er ist ein Scorer-Typ, der der Mannschaft viel Schwung bringt.“ Die SG weiß am Samstag in Ostwestfalen zumindest, auf wen sie sich konzentrieren muss, um wie im Hinspiel (79:53) zu gewinnen. „Wir haben eine Chance, dürfen uns nur keine Durchhänger mehr erlauben“, so Schwanemeier.

Neben Mardin Ahmedin muss die SG drei Wochen auf Urlauber Beat Weichsler verzichten. Hinter Jan Dammann (Leistenzerrung) steht ein dickes Fragezeichen. Shayan Anssari (zuletzt krank) plant Schwanemeier ein.