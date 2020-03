Aufgrund der schlechten Platzverhältnisse auf der Sportanlage des SV Ems Westbevern fallen sämtliche Heimspiele an diesem Wochenende aus. Darunter auch die Partien der Kreisliga A zwischen Ems und Westfalia Kinderhaus II und der Kreisliga C zwischen Ems II und dem SC DJK Everswinkel II. Nachholtermine stehen noch nicht fest. Die Stadt Telgte hat die Plätze in Vadrup gesperrt.