Um sich weiter nach unten in der Tabelle abzusichern, sollten die SG-Frauen (derzeit auf Platz fünf) beim Neunten in Welver im Kreis Soest zumindest nicht verlieren. „Aber es wird schwierig“, weiß Trainer Sebastian Wende , der sich nicht von der 0:6-Klatsche von Scheidingen zuletzt bei Spitzenreiter Arminia Ibbenbüren II blenden lässt. „Da hat Scheidingen eine Rote Karte bekommen und es fehlte ihre beste Spielerin.“ Wende hat nur einen kleinen Kader beisammen. Neben den Langzeitverletzten fehlen Ina Plagge, Anna Kortmann, Rieke Salomon, Katja Marschall, Mayra Acosta Dominguez und Katja Laukötter. In der Hinrunde gewann Telgte mit 1:0.