So spannend hätten es die Fußballerinnen der SG Telgte gar nicht machen müssen. Über weite Strecken hatten sie das Landesliga-Spiel beim SuS Scheidingen voll im Griff, führten zwischenzeitlich mit zwei Toren Vorsprung und mussten in der Schlussphase dennoch um den Dreier zittern. Unter dem Strich stand dann aber doch ein leistungsgerechter 3:1 (2:0)-Erfolg beim SuS Scheidingen.

„Der Sieg war hochverdient“, leitete Coach Sebastian Wende seine Ausführungen ein. „Ab der 15. Minute haben wir das Spiel immer mehr an uns gerissen.“ Neuzugang Maeva Joksch brachte die Emsstädterinnen in der 37. Minute nach einem schönen Spielzug in Führung. Francesca Curtis erhöhte vier Minuten später mit einem Abstaubertor auf 2:0. Linda Focke hatte zuvor die Torhüterin der Gastgeberinnen geprüft.

Zwischen der 45. und 70. Spielminute besaßen dann Franziska Rüter mit einem Freistoß, zweimal Selin Baysal, Focke und Alexandra Füchtenbusch die Möglichkeit, vorentscheidend auf 3:0 zu erhöhen. Stattdessen fiel in der 80. Minute durch einen von Melanie Dirkvormhof verwandelten Elfmeter der Anschlusstreffer.

Füchtenbusch (90.) sorgte dafür, dass letzte Zweifel am Telgter Erfolg beseitigt wurden. „Uns ist ein guter Start in den zweiten Saisonteil gelungen. Die Mannschaft hat gut gearbeitet“, so Wende.

SG-Frauen:Rodrigues Santos – Rüter, Melchert, Mors – Curtis (78, I. Kuhrmann), Baysal, Holtmann (64. Osthues), Joksch, Füchtenbusch – Focke, Fipke (90.+2 Kretschmer).

SG-Frauen:

Tore:0:1 Joksch (37.), 0:2 Curtis (41.), 1:2 Dirkvormhof (80.), 1:3 Füchtenbusch (90.)

Tore: