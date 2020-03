In Telgte haben die Meister-Hoffnungen der Warendorfer SU in der Handball-Bezirksliga den nächsten Dämpfer bekommen. Die zweite Mannschaft des TV Friesen gewann am Sonntagabend mit 26:19 (10:10). Mit einer stabilen 3:2:1-Deckung, einem starken Torwart Kai Schwertner und – zumindest in der zweiten Halbzeit – ungewohnter Effizienz im Angriff beschenkten die Gastgeber ihren Trainer Sebastian Seitz zu seinem 36. Geburtstag.

„Lars Enzner hat in der Abwehr auf der vorgezogenen Position einen richtig guten Job gemacht. Auch die Halben haben toll mitgearbeitet“, lobte Seitz, ohne den Angriff um den siebenfachen Torschützen Philipp Horstmann zu vergessen. „Vorne war der Wille zu sehen, die Tore zu erzielen. Es gab keine halbherzigen Aktionen.“

Die ersten 30 Minuten dominierten noch beide Abwehrreihen. Nach der 7:5-Führung blieben die Telgter zehn Minuten lang ohne Torerfolg. Die Durststrecke beendeten sie mit dem 8:8. Beim 11:12 (33.) lagen sie zum letzten Mal an diesem Abend in Rückstand. Über 13:12 (35.), 17:15 (45.) und 20:16 (51.) machten sie mit dem 23:18 (55.) frühzeitig alles klar.

TV Friesen II:Schwertner, Deppe – Horstmann (7), Enzner (4), Duwe (4), Große-Schute (2), Kuschmann (2), Sommer (2/2), Luft (2), Hotte (1/1), Steinkamp (1), Dahlhaus (1), Bücker.