Mit dem 3:1 (30:32, 25:21, 27:25, 25:20)-Erfolg bei der VSG Ibbenbüren holten die Volleyballerinnen des SV Ems Westbevern Big Points im Kampf um die Meisterschaft in der Bezirksliga . Das Team von Trainer Fritz Krause rückte auf den zweiten Platz vor und weist – wie Tabellenführer Teuto Riesenbeck – 32 Punkte auf. Nur nach Ballpunkten ist der SV Teuto etwas besser.

„Die Mannschaft hat eine rundum gute Leistung gezeigt und verdient gewonnen“, sagte Krause. Sein Team hat es nun selbst in der Hand, in den restlichen drei Begegnungen zumindest Rang zwei und damit die Teilnahme an der Relegationsrunde für den Aufstieg zu festigen. Ob es zum direkten Aufstieg reicht, hängt wohl zuerst vom Ausgang der Partie zwischen Riesenbeck und Ibbenbüren ab.

Am Montagabend im Nachholspiel in Ibbenbüren bestätigten die Westbevernerinnen ihre gute Form der letzten Wochen. Aufbauend auf einer guten Annahme zog die überzeugende Zuspielerin Tomke Dirksen ein variables Angriffsspiel auf. Insbesondere Carolin Brockmann über Außen und Helke Dirksen über Diagonal schlossen viele Angriffe erfolgreich ab. Der erste Satz verlief ausgeglichen. In der Schlussphase vergab Ems fünf Satzbälle. Das Krause-Team kam aber schnell wieder in die Spur und gewann den zweiten Durchgang. Obwohl es im dritten Satz mit 20:15 vorne lag, wurde es noch unnötig spannend. Im vierten Abschnitt führte Westbevern von Beginn an und machte das 3:1 perfekt.

Ems-Frauen:Brockmann, Janke, Laus, Stübe, T. Dirksen, H. Dirksen, Voßkötter, König, Brauk.