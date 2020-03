Die Telgte-Wolbeck Baskets haben wegen des Coronavirus jetzt erst einmal Pause. Der Westdeutsche Basketball-Verband ( WBV ) teilte am Donnerstagnachmittag auf seiner Homepage mit, er habe sich „in enger Abstimmung mit den Gesundheitsbörden, dem DBB und den anderen Landesverbänden dazu entschlossen, den Spielbetrieb ab sofort bis auf Weiteres auszusetzen“.

Die „aktuelle Lage in Bezug auf den Covid-19-Virus“ erlaube es nicht, „den Spielbetrieb weiter durchzuführen“. Ob es nach Ostern weitergehe, sei noch offen. Der WBV empfiehlt den Basketballkreisen, „sich dieser Maßnahme anzuschließen“.

Die SG Telgte-Wolbeck sollte am Samstagabend in der Zweifachhalle das Kellerduell der 2. Regionalliga gegen den Drittletzten TV Einigkeit Dortmund-Barop bestreiten. Mit einem Sieg hätte die Spielgemeinschaft auf einen Nichtabstiegsplatz klettern können. Vier Spieltage stehen in dieser Saison noch aus.

Marc Schwanemeier wurde von der drastischen Maßnahme überrascht. „Das ist aber nachvollziehbar, die Gesundheit der Menschen geht vor“, sagte der SG-Coach. „Ein bisschen ärgerlich ist das schon, weil jetzt die entscheidenden Spiele gekommen wären. Ich hoffe nicht, dass der jetzige Tabellenstand auch der Endstand wird. Aber wie gesagt: Andere Dinge sind viel, viel wichtiger.“