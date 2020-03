Späte Tore in Hoetmar lassen Ems Westbevern aufatmen

Westbevern -

Es dauerte bis in die Nachspielzeit, ehe der Sieg des SV Ems Westbevern beim Schlusslicht SC Hoetmar sicher war. Umso erleichterter waren die Gäste beim Abpfiff. In der ersten Halbzeit hatten sie viele Chancen vergeben, in der zweiten mussten sie einige Male zittern.