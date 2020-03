Das Timing war gerade noch passend. Bis Samstag dauerte das Trainingslager der Münsteraner Radsport-Mannschaft „Leeze by tinteistbesser.de“ auf Mallorca. Am Sonntagmorgen hob der Flieger von der Baleareninsel ab – also kurz vor der Ausgangssperre in Spanien. So konnten sich die zehn Teamfahrer wie geplant neun Tage lang auf die Saison vorbereiten.

Der Auftakt ist wegen der Corona-Krise aber erst einmal verschoben. Alle Radsportveranstaltungen sind zunächst bis zum 19. April abgesagt. „Schade! Die Rennen könnten jetzt kommen, wir sind alle richtig gut drauf“, sagt Patrick Altefrohne . Auch der Telgter ist nach dem Mallorca-Trip topfit, obwohl er sich zwischendurch drei Tage lang schonen musste. Die erste Ausfahrt machte er noch mit, dann lief die Nase. Er fühlte sich schlapp. „Danach konnte ich die sechs Einheiten von Montag bis Samstag voll durchziehen“, berichtet Altefrohne. Die Truppe wohnte diesmal nicht in einem Hotel, sondern in einer Finca. „Fürs Teambuilding war das richtig gut“, so der 28-Jährige. Neue Fahrer waren auf Mallorca nicht dabei.

Schwerpunkt auf German Cycling Cup

Ihren Schwerpunkt legt die Leeze-Mannschaft auf den German Cycling Cup (GCC), die inoffizielle Deutsche Meisterschaft der Amateurfahrer. Die Serie über zehn Etappen soll am 26. April in Göttingen starten. „Wir gehen aber davon aus, dass dieses Rennen noch nicht stattfinden kann“, sagt Altefrohne. In diesem Fall würde es Mitte Mai mit einem Stress-Wochenende losgehen: am Samstag auf dem Nürburgring und am Sonntag in Leipzig.

„ Wir setzen alles auf eine Karte. Wir setzen alles auf eine Karte. “ Patrick Altefrohne

Über den GCC sagt der Telgter: „Wir setzen alles auf eine Karte.“ Das heißt: auf das Gelbe Trikot. Die Einzelgesamtwertung hatte Altefrohne 2018 gewonnen. In der Mannschaftsrangliste lag das Leeze-Team 2018 und 2019 vorne. „Ich soll als Kapitän in die Saison gehen“, erklärt der Fahrer des TV Friesen. „Bei den Lizenzrennen schlüpfe ich dann in die Helferrolle. Wir haben im Moment vier, fünf Fahrer auf relativ gleichem Niveau.“

Rundfahrt in Burkina Faso

Im Herbst möchte Altefrohne an einer zehntägigen Rundfahrt in Burkina Faso über circa 1400 Kilometer teilnehmen. Bei dem Etappenrennen in Westafrika ist er schon 2016 gestartet. „Das ist ein Teil der Afrika-Tour und eine der höchsten Kategorien, die man im Amateurstatus fahren kann.“

Auch andere Friesen-Fahrer haben sich in den vergangenen Wochen auf Mallorca in Form gebracht. Den Trainingsbetrieb hat die Telgter Abteilung komplett eingestellt. Die Radsportler strampeln jetzt alleine oder in kleinen Gruppen.