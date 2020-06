Die Saison beginnt einige Wochen später als üblich. Der Handballverband Westfalen hat beschlossen, dass die Spielzeit 2020/21 bei den Erwachsenen erst am Wochenende 3./4. Oktober startet. Wegen der hohen Zahl an Aufsteigern und der geringen Zahl an Absteigern aus der Saison 2019/20, die wegen der Corona-Pandemie frühzeitig abgebrochen wurde, werden die Ligen aufgestockt.

Der westfälische Verband hat die Klassen bis hinunter zur Landesliga jetzt eingeteilt. Die Landesliga wird in sechs Staffeln aufgeteilt: vier mit zwölf Mannschaften und zwei mit elf Teams.

Der TV Friesen spielt in der Staffel 3 mit zwölf Vereinen. Die Telgter treffen auf Westfalia Kinderhaus, SC Münster 08, SW Havixbeck, Sparta Münster, TV Kattenvenne, TSV Ladbergen, HC Ibbenbüren, SuS Neuenkirchen, Arminia Ochtrup, Vorwärts Gronau und TV Vreden. Verzichten müssen die Friesen auf die Derbys gegen den SC DJK Everswinkel und die Warendorfer SU. Die beiden Aufsteiger wurden der Staffel 2 zugeteilt und orientieren sich in Richtung Ostwestfalen.

Die Sieger jeder Staffel steigen auf. Und aus jeder Liga steigen vier Mannschaften ab. Die Friesen starten am 3./4. Oktober. Nach dem zweiten Spieltag eine Woche später folgt wegen der Herbstferien eine zweiwöchige Pause, ehe der Spielbetrieb am 31. Oktober/1. November mit der dritten Runde fortgesetzt wird. Die Saison endet am 16. Mai 2021.