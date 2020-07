Trainieren, hoffen, bangen

Der Deutsche Volleyball-Verband (DVV) hat die Spielpläne für die Saison 2020/2021 veröffentlicht. Die Volleyballerinnen des BSV Ostbevern starten demnach am 12. September mit einem Auswärtsspiel beim SV BW Dingden in die Meisterschaftsserie. Das erste Heimspiel findet am 20. September statt (16 Uhr). Zu Gast ist dann der Vorjahresfünfte von Bayer 04 Leverkusen.

Im Vergleich zur Vorsaison wurde die Liga um eine Mannschaft aufgestockt. Das BSV-Team von Trainer Dominik Münch wird auf viele bekannte Teams treffen – mit den Aufsteigern RC Sorpesee (Dritte Liga West), Eimsbüttler TV Hamburg (Dritte Liga Nord) und SSF Fortuna Bonn aber auch drei neue Kontrahenten kennenlernen.

Training mit je acht Spielerinnen – im Wechsel

„Für uns ist es extrem schwierig, die Liga einzuschätzen – wir sind ja auch noch nicht so erfahren“, sagt der BSV-Übungsleiter im Gespräch. „In erster Linie werden wir uns natürlich mit uns selbst beschäftigen, ob wir es geschafft haben, aus dem ersten Zweitliga-Jahr zu lernen, ob wir uns in unserer eigenen Leistung steigern können und ob wir es schaffen können, die Lücken, die unsere Abgänge hinterlassen haben, zu schließen.“

Traditionell hätten es die Aufsteiger in der Liga nicht leicht. „Meistens muss man sich als Aufsteiger warm anziehen – ein Durchmarsch ist da nur sehr, sehr selten“, so die Einschätzung des Trainers.

Noch wirkt der Saisonstart in drei Monaten in weiter Ferne. „Wir haben bis dahin noch eine Menge Arbeit vor uns. So wie wir derzeit trainieren, fehlt auch noch das richtige Feeling für die Meisterschaft-Spiele“, sagt der Trainer weiter.

Aufgrund der Corona-Pandemie konnten er und seine Spielerinnen zunächst nur auf dem Beach-Platz trainieren. Nach den ersten Lockerungen ging es in die Halle. Da sich dort aber nur maximal zehn Personen gleichzeitig aufhalten dürfen, können neben Trainer Dominik Münch und Co-Trainer Frank Brockhausen nur acht Spielerinnen an den Einheiten teilnehmen. „Wir haben einen Plan aufgestellt, der gewährleistet, dass alle Spielerinnen die Möglichkeit haben, zweimal pro Woche zu trainieren. Viele Dinge kann man aber mit so einer reduzierten Besetzung nicht einüben“, sagt Münch, der nach dem neuerlichen Lockdown im Kreis Warendorf gleichwohl froh ist, überhaupt wieder mit seinem Team arbeiten zu dürfen. „Alles ist erst einmal besser, als gar nicht trainieren zu dürfen. Und an einigen Dinge kann man in Kleingruppen sogar ganz gut feilen.“

Hoffen auf Zuschauer-Unterstützung

Etwa Anfang August, spätestens aber vier Wochen vor dem Saisonstart, müsse man wieder in voller Mannschaftsstärke in die Halle dürfen. „Sollte das nicht bei allen Vereinen möglich sein, hat die Volleyball-Liga bereits angekündigt, den Saisonstart verschieben zu wollen“, erklärt Münch. Es gäbe ein sehr gutes System mit möglichen Ausweichterminen.

„Alles andere macht auch keine Sinn. Wir haben einen großen Umbruch hinter uns und viele neue Gesichter dabei. Zwar kennen sich die Spielerinnen untereinander – das reicht aber natürlich nicht, um als Mannschaft gemeinsam aufzutreten und guten Volleyball zu spielen“, sagt Münch.

Er hofft, dass zum ersten Heimspiel am 20. September dann auch Zuschauer wieder zugelassen werden. Zumindest mit entsprechenden Abständen. „Wir merken auf dem Feld sehr wohl, wenn die Halle voll ist. Das trägt uns. Dafür machen wir ja auch die ganze Arbeit, damit wir gemeinsam mit den Menschen auf der Tribüne dieses Happening bei uns im Ort haben“, sagt Münch.