In seinem vierten Spiel der Saisonvorbereitung erwartet Bezirksligist SG Telgte am Freitag (19 Uhr) im Takko-Stadion den Westfalenliga-Aufsteiger Westfalia Kinderhaus . Bei den Münsteranern war in der vorvergangenen Woche ein Teammitglied auf Corona getestet worden. Die komplette Mannschaft wurde daraufhin getestet – alle sind nach Vereinsangaben negativ.

„Ein tolles Spiel und eine große Aufgabe für uns“, sagt der neue SG-Trainer Frank Busch vor dem Match gegen seinen Ex-Club. Er muss wegen der Corona-Vorgaben mit vier Auswechselspielern auskommen. „Das ist etwas ärgerlich bei der Hitze und bei unserem großen Kader“, so Busch.

Aus dem vorläufigen Spielplan der Bezirksliga 7 ist ein offizieller geworden. Die Telgter starten am 6. September (Sonntag, 15 Uhr) mit einem Heimspiel gegen Schwarz-Gelb Oestinghausen. Der Verein aus Lippetal hat die vergangene Saison auf Platz acht beendet. In der zweiten Runde (13. September) gastiert die SG beim VfL Wolbeck. Am 20. September stellt sich SW Hultrop im Takko-Stadion vor.