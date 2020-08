Seit Anfang dieser Woche bereiten sich die Frauen der SG Telgte auf die neue Saison vor. Die Landesliga-Spielzeit beginnt am 20. September. Das erste Pflichtspiel bestreitet das Team aber schon am 26. August (Mittwoch, 19.30 Uhr). Dann gastieren die Telgterinnen im Halbfinale des Kreispokal-Wettbewerbs 2019/20 beim Landesliga-Konkurrenten GW Amelsbüren. Das andere Semifinale bestreiten am 22. August SC Gremmendorf und Wacker Mecklenbeck. Eigentlich sollte erst Anfang September gespielt werden. Dann aber müssen, erklärt SG-Trainer Sebastian Wende, schon die Teilnehmer für den Westfalenpokal gemeldet werden. Beide Kreispokal-Finalisten aus dem Kreis Münster ziehen in den Westfalenpokal ein.