Seit dieser Woche haben die Frauen des BSV Ostbevern das Training zur Vorbereitung auf den Saisonstart am 20. September stärker angezogen. Seit einigen Wochen trainiert mit Johanna Aland eine weitere neue Spielerin im Beverstadion. Die reaktionsschnelle Torhüterin (zuvor VfL Wolbeck ) stellte ihr Können schon im Training unter Beweis, teilt der neue BSV-Trainer Björn Kirchgessner mit. Sie kämpft mit Sophia Lenz um den Posten im Kasten des Westfalenligisten. Auch wieder im Training und im Kader ist die jahrelange Kapitänin Michelle Schlattmann. Nach ihrer Babypause steigt die zweikampfstarke Mittelfeldspielerin in der kommenden Saison wieder voll ein. Bis zur Winterpause muss der BSV auf Kristina Markfort verzichten. Sie hat sich bis Dezember zu ihrem Abschlusssemester in den USA verabschiedet.