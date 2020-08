Es geht bei diesem Wetter doch nichts über eine gut gelüftete Sportstätte. „In der Halle war es sehr angenehm“, sagte Trainer Alpár Jegen­yés nach dem ersten Trainingsmatch des TV Friesen in diesem Sommer. Der Landesligist warf beim Bezirksligisten DJK Coesfeld fast 40 Tore. Mit 39:34 gewannen die Telgter am Samstag. „Fürs erste Spiel war es okay“, sagte Jegen­yés, der in der Deckung sowohl eine defensive als auch eine offensive Formation ausprobierte. „Im Angriff haben wir versucht, schnelle Bälle zu spielen. Das ist nur teilweise gelungen.“ Der Coach setzte vier A-Jugendliche ein. „Das war okay. Sie können aber noch mehr Selbstvertrauen zeigen“, sagte Jegenyés. Am kommenden Samstag (16 Uhr) erwarten die Friesen die Warendorfer SU. „Dann versuchen wir, weniger Fehler zu machen.“