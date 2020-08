In der ersten Halbzeit des Testspiels bei der SG Telgte durfte Westfalia Kinderhaus den Ball laufen lassen – ungestörter noch als im Training. Dass der Westfalenligist das gut kann, ist unbestritten. Mit 0:6 ging es aus Sicht des Bezirksligisten in die Pause. Am Ende hieß es 3:10. Für die SG trafen noch der eingewechselte Arbnor Jashari zum 1:7 (49.) und 2:9 (72.) sowie Joao Moreira zum 3:10 (82.). „Die Einstellung in der ersten Halbzeit hat mich am meisten enttäuscht. Das darf nie wieder passieren – auch nicht gegen einen so übermächtigen Gegner“, sagte SG-Trainer Frank Busch und sprach von einer „Lehrstunde“. Am Wochenende testen die Telgter beim SC Füchtorf (Freitag, 19 Uhr) und gegen Preußen Lengerich (Sonntag, 15 Uhr).