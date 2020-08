Frank Busch nutzte den Doppeltest am Wochenende gegen zwei A-Kreisligisten noch einmal, um kräftig durchzuwechseln. Der Trainer des Fußball-Bezirksligisten SG Telgte schickte am Freitag beim SC Füchtorf eine sehr junge Truppe aufs Feld und am Sonntag gegen Preußen Lengerich eher die erfahrenen Leute. Die SG gewann beide Spiele.

Beim 3:2 (2:0) in Füchtorf trafen Markus Wieloch (35.), Felix Depner (38.) und Arbnor Jashari (62.) zur 3:0-Führung. „Wir hätten das Ergebnis danach ausbauen müssen“, so Busch. „Die erste Stunde war kontrolliert und gut, dann fehlte die Ordnung.“

Beim 6:0 (3:0) gegen Lengerich profitierten die Telgter auch davon, dass den Preußen noch ein Spiel vom Vortag in den Knochen steckte. „Die waren müde, wir waren viel frischer. Ich bin aber zufrieden“, sagte Busch. Jeweils doppelt trafen Kevin Wolf (26./40.), Josef Maffenbeier (43./52.) und Fahri Malaj (74./85.).

Am kommenden Sonntag (15.30 Uhr) testet die SG gegen den Landesligisten SpVg Beckum. „Dann werden wir nicht mehr so viel wechseln“, kündigt Busch an.