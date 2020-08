Nach zwei späten Toren in der 90. Minute und in der Nachspielzeit unterlag Ems Westbevern im Testspiel gegen Westfalia Kinderhaus II am Sonntag mit 0:2. „Bei der Hitze war das okay. Wir haben aber verdient verloren. Mir fehlte die Spielfreude“, sagte Ems-Trainer Andrea Balderi nach dem Duell der A-Kreisligisten. Der Ems-Trainer hatte vorher noch eine Einheit angesetzt und musste kurzfristig zwei weitere Spieler ersetzen. Am heutigen Dienstag (19 Uhr, Vadrup) erwarten die Westbeverner im nächsten Test den B-Kreisligisten BG Gimbte.