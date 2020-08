Der Vorstand des Tennis-Club Ostbevern um den Vorsitzenden Peter Börsch lädt am morgigen Sonntag um 11 Uhr alle Mitglieder zu einer Infoveranstaltung auf die Tennisanlage ein. Der Hintergrund: Trotz der Corona-Einschränkungen habe sich beim TCO viel getan, heißt es in einer Mitteilung des Vereins.

In diesem Rahmen werden auch Spieler, Spielerinnen und Mannschaften für ihre Erfolge 2019 geehrt. Verschoben auf die nächste Jahreshauptversammlung wird die geplante Verabschiedung einer neuen Satzung.

„Ein großer Dank gilt allen Mitgliedern für die Einhaltung der Corona-Hygieneregeln und der Verhaltens-Richtlinien seit Öffnung der Clubanlage am 8. Mai“, sagt Börsch. Ein Schwerpunkt der Infoveranstaltung am Sonntag wird ein Update zu den Aktivitäten rund um das Förderprogramm „Moderne Sportstätten NRW 2022“ sein. Insgesamt vier Maßnahmen zur Modernisierung der Clubanlage werden in Angriff genommen (WN berichteten). Neben der Grundsanierung der Plätze fünf und sechs nach dem Ende der Sommersaison, der Installation einer Flutlichtanlage auf den Plätzen eins und zwei steht auch die Renovierung des in die Jahre gekommenen Clubheims in der Wintersaison auf der Agenda. Bereits fertiggestellt und nach Durchführung letzter Restarbeiten schon bald nutzbar ist das neue Gerätehaus.

Zum Abschluss der Veranstaltung, die auf der überdachten Terrasse unter Einhaltung der Hygiene-Richtlinien durchgeführt wird, gibt es Gulasch mit Nudeln sowie ein Kaltgetränk nach Wahl auf Einladung des Vorstandes.