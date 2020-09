Der starke Auftritt und der 4:3 (2:1)-Sieg der SG Telgte im Testspiel beim Landesligisten TuS Altenberge verblassten am Ende. In der Nachspielzeit sah Josef Maffenbeier am Dienstagabend die Rote Karte. Nachdem er heftig gefoult worden war, so schilderte es SG-Trainer Frank Busch, hatte der 37-jährige Stürmer seinen Gegenspieler geschubst. „Das darf ihm nicht passieren“, sagte der Coach. Maffenbeier fehlt damit zum Saisonstart in der Bezirksliga am Sonntag (15 Uhr) gegen den TuS SG Oestinghausen und vermutlich auch die folgenden drei Partien. Zuvor hatten sich die Telgter von ihrer Sonnenseite gezeigt. „Das war ein richtig gutes Spiel gegen eine richtig gute Altenberger Mannschaft“, lobte Busch. Fahri Malaj hatte die SG mit 1:0 (4.) und 2:1 (29.) in Führung gebracht. Maffenbeier erhöhte auf 3:1 (50.), ehe Altenberge per Eigentor noch selbst zum späten 4:3 für Telgte traf (86.).