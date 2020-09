Zwei Jugendteams der SG Telgte in der Bezirksliga

Zwei Fußball-Jugendmannschaften aus Telgte spielen in dieser Saison in der Bezirksliga . Der SG-Nachwuchs startet – ebenso wie alle Teams auf Kreisebene – an diesem Wochenende in die Meisterschaft.

Die A-Junioren gehen in ihr zweites Jahr in dieser Klasse. „Unser Ziel kann nur heißen: Klassenerhalt“, sagt Trainer Friedhelm Mors , der mit André Nölting einen neuen Kompagnon an seiner Seite hat. Die Liga sei eine „Wundertüte“, so Mors. „Wir wissen erst nach zwei, drei Spielen, wie es laufen wird. Wir hatten eine ganz gute Vorbereitung und hoffen, möglichst schon zu Anfang Punkte zu holen.“ Zum Auftakt kommt am Sonntag (11 Uhr) der SV Herbern nach Telgte. „Wenn die sich nicht wahnsinnig verstärkt haben, können wir sie schlagen“, meint der SG-Coach.

26 Spieler im Kader

Der Kader ist mit 26 Spielern riesig. Für eine A2 reicht das aber nicht. Nur noch sechs Spieler sind aus dem Altjahrgang geblieben. Der Rest ist aus der B1 und B2 hochgekommen, zudem sind David Heidkamp und Luc Weißenborn wieder eingestiegen. Friedhelm Mors ist überzeugt: „Wir haben gute Jungs dazubekommen. Wir sind auf jeden Fall bezirksligatauglich.“

Davon gehen auch Udo Schmidt und Volker Matthias aus, die Trainer der C-Junioren. Die Telgter sind neu in der Bezirksliga. „Wir wissen, dass wir gegen den Abstieg spielen“, sagt Matthias. „Im Vordergrund steht aber die Ausbildung der Spieler.“ Drei Viertel des ursprünglichen Aufstiegskaders hat die C-Jugend verlassen.

Das neue Team setzt sich zusammen aus fünf Spielern der alten C 1, sieben aus der C 2 und neun aus der D 1. „Die Mannschaft muss zusammenwachsen. Sie macht es bisher sehr gut“, sagt Matthias. Der SG-Nachwuchs hat zehn Vorbereitungsspiele bestritten – mit einigen beachtlichen Ergebnissen. Aber: „Wir können wegen fehlender Platzkapazitäten leider nur zweimal pro Woche trainieren“, klagt der Coach. Die Jungs würden zusätzlich an einem dritten Tag gemeinsam joggen.

Am Samstag (15.30 Uhr) starten die C-Junioren bei Borussia Münster. „Da muss man nicht gewinnen, aber wir rechnen uns Chancen aus“, sagt Matthias.

Kader A-Jugend: Florian Hellmich, Luca Schlamman – Adel Al Hamoud, Luca Brandt, Maric Cekic, Tobias Fennenkötter, Jonas Gerdemann, Joost Hagedorn, David Heidkamp, Niklas Heumann, Dan Kouba, Ole Manschke, Henrik Markötter, Samuel Mfumu, Linus Otte, Joost Pieper, Jannes Plagge, Philipp Rüter, Niklas Samel, Merlin Schlösser, Paul Schuster, Dominik Schwark, Steffen Spitzer, Luc Weißenborn, Ole Wolters, Jonathan Zu Nieden.

Kader C-Jugend: Philip Körner, Vitus Ostendorf – Friedrich Tewes, Noah Meier, Noah Krafczyk, Tim Tschirner, Zacharias Splitter, Pascal Unländer, Samuel Burns, Jan Vorholt, Oskar Otte, Niklas Westphal, Jan Wiesdorf, Floris Große Dankbar, Ferdinand Heider, Julius Hardes, Max Pantas, Luca Leon Samel, Bendik Matthias, Erik Harbring, Rohat Yilmaz.