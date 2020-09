Die SG Grün-Weiß Telgte richtet an diesem Wochenende den 7. Sparkassen-Cup aus. Am Samstag ab 8.30 Uhr starten die Herren 30 und die Herren 40. Am Sonntag folgen ab 8.30 Uhr die Herren 50 und die Herren 60. Pro Altersklasse spielen 16 Männer im Two-up-two-down-System. „Das garantiert fast jedem Spieler ein Match gegen die gleiche oder bessere LK“, sagt Steffen von der Brüggen aus dem Orgateam.

Bei den Herren 60 haben sich die Nummer 288 der Deutschen Rangliste in der Altersgruppe 60, Wolf-Detlef Heinze vom TC Nordwalde, und die Nummer 139 der Deutschen Rangliste der Altersgruppe 65, Dirk Oellers vom TC St. Mauritz, angekündigt. Von der SG Grün-Weiß sind nur Miguel Lück bei den Herren 30 und Martin Moriße bei den Herren 60 dabei. „Dieses Jahr wird natürlich auch unser Turnier durch Corona etwas eingeschränkt, sodass auf der Anlage die üblichen Hygienemaßnahmen eingehalten werden müssen“, so Steffen von der Brüggen. Trotzdem seien Zuschauer willkommen.