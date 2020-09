In der Jugend, als Torwart mit großem Talent, hatte Frank Busch vor 42 Jahren die SG Telgte verlassen. Als Trainer ist er jetzt zu seinem Heimatverein zurückgekehrt. Vor dem Saisonauftakt am Sonntag (15 Uhr, Takko-Stadion) gegen den TuS Schwarz-Gelb Oestinghausen sagt der neue SG-Coach: „Ich freu’ mich riesig auf den Start.“

Auf was er sich in der Liga freuen darf, weiß er noch nicht. Die SG musste von der Bezirksliga 12 in die Staffel 7 wechseln. „Ich kenne die Gegner nicht, ich kenne die Klasse nicht, ich kann die Stärke nicht einschätzen“, sagt er. „Mal abwarten, wo unser Platz ist.“ Den ersten Gast aus Lippetal mit dem Ex-Profi Nick Weber (WN berichteten) hat er in einem Vorbereitungsspiel gesehen. „Da hat Oestinghausen einen ganz starken Eindruck auf mich gemacht“, so Busch. „Ein Unentschieden wäre okay, wir gehen aber natürlich auf Sieg.“

Die Vorbereitungszeit endete jetzt mit der Wahl des Kapitäns und seiner Stellvertreter – angesichts der Corona-Schutzmaßnahmen nicht in der Kabine, sondern an der frischen Luft. Binde und Verantwortung trägt weiter Martin Röös. Zweiter Captain ist Fahri Malaj und dritter Felix Gronover. Zum Mannschaftsrat gehören zudem Maximilian Kretzer, Lukas Kleinherne und Tom Dombrowsky.

Den großen Kader hat Busch verkleinert. Felix Dep­ner, Leon Brombach und Tobias Krumrein gehen – „erst einmal“, so der Trainer – in die zweite Mannschaft. Einmal pro Woche trainieren die drei Talente in der Ersten mit. Gegen Oestinghausen fehlt Josef Maffenbeier, der nach seiner Roten Karte zwei Wochen gesperrt ist. João Moreira könnte ausfallen, wenn er am Sonntag im Reitsport gefordert ist. Sollte Sebastian Mende (angeschlagen) passen, steht Sebastian Neukötter im Kasten.