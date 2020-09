Den guten Tormöglichkeiten durch Adrian König (4.) und Nils Engberding (13.) im ersten Spielabschnitt folgte noch ein halbes Dutzend bester Chancen für die Elf von Trainer An­drea Balderi in der Drangphase nach dem Seitenwechsel. Doch im Gegensatz zu den Grün-Weißen brachte der SC Füchtorf viermal das runde Leder über die Torlinie und holte sich die ersten drei Punkte der Saison. Für Ems Westbevern war das 0:4 (0:2) ein bitterer Auftakt. Okay Parlar machte mit drei Toren den Unterschied.

Trainer Andrea Balderi freute sich über die starke Anfangsphase: „Die war so, wie wir sie uns vorgestellt haben.“ Sauer war der Coach aber darüber, dass seine Mannschaft den Faden verlor. „Wir haben unkonzen­triert gespielt und dem Gast das Toreschießen möglich gemacht.“ Die Folge waren zwei Gegentreffer (25./44.). In der 27. Minute zeigte sich Torhüter Christian Budde stark in einer Eins-gegen-eins-Situation.

Glück hatte Ems bei einem SCF-Konter zwei Minuten nach der Pause. Dann aber begann die beste Spielphase der Gastgeber mit Chancen im Fünf-Minuten-Takt durch Hendrik Schlunz, Jan Nosthoff (Latte), Oliver Hollmann, Lars Wewelkamp und noch einmal Hendrik Schlunz, der nur das Außennetz traf. Statt des Anschlusstores fiel nach einer sehenswerten Kombination der dritte Gegentreffer. Um das Maß an diesem Tag voll zu machen, steuerten die Emser auch noch ein Eigentor bei, als ein Schuss von Christian Bolz unglücklich abgefälscht wurde.

„Wir haben nach der Pause alles versucht, doch ein Tor wollte uns einfach nicht gelingen“, so Andrea Balderi nach dem von beiden Seiten offensiv geführten Duell.

Ems: Budde – F. Engberding (60. K. Leifker), P. Nosthoff (46. H. Schlunz), Chr. Nosthoff, O. Hollmann – D. Schlunz, Wewelkamp, Neufend (62. Knappheide), N. Engberding (46. T. Leifker), König – J. Nosthoff.Tore: 0:1, 0:2, 0:3 Parlar (25., 44., 62.), 0:4 Wewelkamp (65./Eigentor).