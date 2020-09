Nach der 0:4-Niederlage am Sonntag gegen Füchtorf verlor Ems Westbevern am Dienstagabend im Kreispokal beim B-Ligisten GW Amelsbüren mit 0:3 (0:1). Aber enttäuscht war Andrea Balderi nicht. „Die Mannschaft hat ein ganz anderes Gesicht als gegen Füchtorf gezeigt. Das war ein gutes Spiel“, sagte der Trainer des A-Kreisligisten. Amelsbüren hatte den Gästen vor allem eines voraus: Kaltschnäuzigkeit vorm Kasten. Die Hausherren machten aus vergleichsweise wenigen Möglichkeiten drei Tore. Ganz anders Westbevern: „Vor dem 0:1 hatten wir schon fünf richtig gute Chancen“, klagte Balderi. Kurz vor der Pause traf Oliver Hollmann nur den Pfosten, ebenso wie Julian Knappheide in der 90. Minute. Im zweiten Abschnitt hatte sich die Abschlussschwäche fortgesetzt. Schon am Samstag und bereits um 13 Uhr gastieren die Westbeverner beim SC DJK Everswinkel.

SV Ems: Budde – O. Hollmann (76. Knappheide), Ch. Nosthoff, A. Hollmann, Neufend (64. F. Engberding) – Wewelkamp, K. Leifker, Deistler (80. T. Leifker) – H. Schlunz, König, N. Engberding (70. D. Schlunz). Tore: 1:0 Thewes (33.), 2:0 Keeren (64.), 3:0 Thewes (90.+1).