Auf Carsten Esser kann sich der BSV Ostbevern blind verlassen. Der Kapitän knipste am Sonntag zum Saisonstart in der Kreisliga A dreimal zum 3:2 gegen Everswinkel. Und der 32-jährige Stürmer mit dem großen Kämpferherz schoss die Blau-Weißen am Dienstagabend in die zweite Kreispokal-Runde. Beim 3:2 (1:1) gegen Gelb-Schwarz Hohenholte erzielte Esser – was sonst – alle drei Buden. In der zweiten Runde erwarten die Ostbeverner den Bezirksligisten BW Aasee.

Die A-Kreisligisten lieferten sich im Beverstadion ein ansprechendes, flottes Duell auf Augenhöhe. In der ersten Halbzeit hatte der BSV, was die Großchancen betrifft, leichte Vorteile. In Führung ging aber Hohenholte durch Stephan Waltring (22.). Wenige Minuten später glich Esser per Kopf aus. „Wir haben den Gegner früh angelaufen und hatten viel Ballbesitz. Das war richtig gut“, sagte BSV-Trainer Daniel Kimmina, der die Startelf gegenüber Sonntag auf sechs Positionen verändert hatte.

Seine beste Phase hatte Hohenholte in den 20 Minuten nach dem Wechsel. Der BSV befreite sich vom Druck, Esser erzielte wieder mit einem Kopfball das 2:1 (75.). Mit einem Freistoß aus 35 Metern glich Mario Boonk aus (84.), ehe Esser noch einmal seine Klasse zeigte.

Am Sonntag spielt der BSV beim TSV Handorf – ohne seinen gelbrot-gesperrten Toptorjäger.

BSV: Jürgens – Knoblich (65. Schapmann), Droste, Kipp (65. Rusche), N. Kock (52. Ritter) – Hülsmann, Schulze Hobeling – Alali, Kowol (80. Lührmann), Sanders – Esser. Tore: 0:1 Waltring (22.), 1:1 und 2:1 Esser (25./75.), 2:2 Boonk (84.), 3:2 Esser (90.).