Eine Woche später als die anderen Mannschaften in der Fußball-Kreisliga B2 startet die SG Telgte II am Sonntag in Beelen in die Saison. Das Trainerduo Murat Demiröz und Björn Busch scheint die Zeit genutzt zu haben. „Es hat sich etwas bewegt. Am Anfang war es in den Testspielen etwas schwierig, jetzt ist die Mannschaft zusammengewachsen“, sagt Demiröz.

Der Kader, der mit 26 Spielern (und zusätzlich drei Langzeitverletzten) sehr groß ist, hat sich stark verändert. Aus der ersten Mannschaft sind Julian Keller und Tillmann Knemöller heruntergekommen. Von der Warendorfer SU ist Jonas Allmich zur SG zurückgekehrt. Aus dem erweiterten Kader der Ersten darf die SG-Reserve die letztjährigen A-Jugendlichen Felix Depner, Tobias Krumrein und Leon Brombach einplanen. „Wir haben einen guten Mix aus älteren und jüngeren Spielern“, freut sich Demiröz vor allem über den verschärften Konkurrenzkampf. „Wir sind auf fast allen Positionen doppelt besetzt. Die Jungs geben Gas.“

Die Telgter um den neuen Kapitän Nils Leivermann nehmen die Spitzengruppe der B-Liga ins Visier. „Wir wollen oben mitspielen und bis zum Saisonende die ersten Plätze wenigstens im Auge behalten“, sagt Demiröz.

Zum Auftakt gastiert die SG-Zweite bei BW Beelen II. Dieses Team hatte in der vergangenen Saison lange Zeit nicht viel gerissen, bis es den ersten Sieg gegen Telgte feierte – mit 5:0. „Da haben wir noch etwas gutzumachen“, betont Demiröz.