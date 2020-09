Mit 8:0 (4:0) gewannen die Frauen der SG Telgte am Mittwochabend das Testspiel gegen den schwachen Bezirksligisten Adler Buldern. Die Tore teilten sich zwei Spielerinnen: Stürmerin Linda Focke traf fünfmal und Maeva Jocksch auf der Zehner-Position dreimal. Ausschließlich diese beiden wollte Trainer Sebastian Wende aber nicht hervorheben. Zum einen seien sie von Ina Holtmann und Franziska Ix auf den Außenbahnen glänzend unterstützt worden. Zum anderen habe „die gesamte Mannschaft sehr gut funktioniert“, lobte der Coach und dachte dabei besonders an das extreme Pressing. Buldern bekam kaum Zeit zum Luftholen und hatte laut Wende in der 88. Minute die erste und einzige Torchance. „Wir hätten sogar noch deutlich höher gewinnen können“, sagte der SG-Übungsleiter. Die Telgterinnen testen am Sonntag (13 Uhr) zu Hause gegen den Bezirksligisten SW Esch.