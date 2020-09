Da werden die SG Telgte und der VfL Wolbeck schon in die ungeliebte Bezirksliga-Staffel 7 zwangsversetzt, und dann verlieren beide Vereine auch noch ihr erstes Saisonspiel: die SG-Fußballer mit 2:4 gegen Oestinghausen und der VfL mit 0:2 gegen den SV Neubeckum. Eine der beiden benachbarten Teams kann den Fehlstart gleich korrigieren. Sie spielen am Sonntag am Brandhoveweg im Südosten von Münster gegeneinander.

„Die Wolbecker haben hervorragende Einzelspieler, sie sind super besetzt“, sagt SG-Trainer Frank Busch . „Sie sagen aber selbst, dass sie mit der Vorbereitung nicht zufrieden waren und noch keinen Rhythmus haben. Darauf hoffen wir.“ Er setzt darauf, dass der Teamgeist den Unterschied mache – und er setzt auf die starke erste Halbzeit gegen Oestinghausen. „Was wichtig ist: Wir müssen im letzten Drittel konzentrierter spielen und unsere Chancen nutzen.“

Daran habe es, so Busch, auch am Donnerstag im Test gegen den TSV Handorf gehapert. Mit einer besseren Nachwuchstruppe – die Startelf wurde gegenüber Sonntag auf neun Positionen geändert – verlor die SG gegen den ambitionierten A-Kreisligisten mit 1:2. Das Tor erzielte Daniel Holthusen.

Weil Josef Maffenbeier in einem Freundschaftsmatch vom Platz geflogen war, hat er seine Zwei-Spiele-Sperre nach Oestinghausen und Handorf nun abgesessen. Dafür fehlt Kevin Wolf. Der Außenbahnspieler fällt wegen eines Bänderrisses im Sprunggelenk mindestens drei Wochen aus, so Busch. Sebastian Mende dürfte fit genug sein, um ins Tor zurückzukehren. Der Einsatz des angeschlagenen Marc Droste ist noch offen.