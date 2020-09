Das hätten die Telgte-Wolbeck Baskets am Anfang lockerer haben können: Der Zweitregionalligist hat sich zum ersten Testspiel der Saisonvorbereitung den TuS 59 Hamm-Stars in die Telgter Zweifachhalle eingeladen. Das Match gegen den Aufsteiger in die 1. Regionalliga beginnt am heutigen Samstag um 17 Uhr. Zuschauer sind nicht zugelassen. In der vergangenen Saison hat die Spielgemeinschaft beide Duelle mit dem großen Favoriten verloren. Es wäre schon eine Überraschung, würde die Partie jetzt anders ausgehen – zumal Hamm bereits in zwei Wochen in die Saison startet, während es für Telgte-Wolbeck erst Ende Oktober ernst wird. „Es ist wichtig, dass wir so langsam in den Spielrhythmus kommen“, sagt SG-Coach Marc Schwanemeier. Mahdin Ahmedin (im Aufbautraining), Lukas Buckermann (Rückenprobleme) und Neuzugang David Blome (Hexenschuss) fallen aus.