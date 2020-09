Sowohl Everswinkel als auch Westbevern, die schon am heutigen Samstag den A-Liga-Spieltag eröffnen, sind mit einer Niederlage in die Meisterschaft gestartet und nur zwei Tage später in der ersten Runde aus dem Kreispokal ausgeschieden. Dass der SV Ems in den 180 Minuten torlos geblieben ist, hat den Optimismus von Trainer Andrea Balderi nicht gebremst. „Wir haben in beiden Spielen viele gute Möglichkeiten liegen gelassen. Ich bin guter Dinge, dass in Everswinkel der Knoten platzt. Wir wollen drei Punkte mitnehmen“, betont Balderi. Er schenkt dem Aufgebaut aus dem Pokalspiel um Torwart Christian Budde volles Vertrauen.