„Ich bin stolz, diese Mannschaft trainieren zu dürfen. Sie hat auch heute alles gegeben, sich aber erneut nicht dafür belohnt“, sagte Andrea Balderi nach der Partie des zweiten Spieltags der Fußball-Kreisliga A beim SC DJK Everswinkel. Worte des Trainers, die Mut machen sollen, denn am Ende stand eine 1:4 (1:1)-Niederlage des SV Ems. Westbevern hatte zum Auftakt mit 0:4 gegen den SC Füchtorf verloren.

Damit nicht genug: Personell muss der Coach für die nächsten Spiele umplanen aufgrund der frühen Roten Karte für Oliver Hollmann (23.) und der Gelb-Roten Karte für Kilian Neufend (61.). Dazu kommen die Verletzungen von Lars Wewelkamp (beim Aufwärmen), Hendrik Schlunz und Jan Nosthoff (im Spiel).

Trotz der Unterzahl hatten die Gäste mehr Ballbesitz und große Chancen. Es fing gut an für Ems: Einen Freistoß von Christian Nosthoff fälschte SC-DJK-Spieler Lucas Eickelmann ins eigene Tor ab (13.). Hendrik Schlunz traf nur den Pfosten (18.), ehe Oliver Hollmann nach einer Notbremse vom Platz flog. Den Everswinkelern gelang der Ausgleich (32.), ehe sie sich kurz nach der Pause mit einem Doppelschlag (47./48.) auf 3:1 absetzten. André Hollmann scheiterte mit einem Elfmeter am Torwart (73.), und ihm unterlief in der Nachspielzeit noch ein Eigentor.

SV Ems: Budde – D. Schlunz, O. Hollmann, Ch. Nosthoff, A. Hollmann – Neufend, K. Leifker, König, Deistler (64. F. Engberding) – H. Schlunz (42. J. Nosthoff/ 51. Knappheide), N. Engberding (72. T. Leifker). Tore: 0:1 Eickelmann (13./Eigentor), 1:1 Höft (32.), 2:1 Ikponmwonba (47.), 3:1 Höft (48.), 4:1 A. Hollmann (90.+4/ Eigentor). Rot: O. Hollmann (Ems/23.). Gelb-Rot: Neufend (Ems/61.). Bes. Vorkommnis: A. Hollmann (Ems) verschießt FE (73.).