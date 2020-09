Im zweiten Meisterschaftsmatch der neuen Saison haben die A-Liga-Fußballer des BSV Ostbevern die erste Niederlage kassiert. Beim TSV Handorf unterlagen sie mit 0:3 (0:1).

In einem weitgehend einseitigen Spiel gaben die Gastgeber den Ton an. Sie waren in Sachen Ballbesitz deutlich dominierend. Die Blau-Weißen standen tiefer als gegen Everswinkel und Hohenholte, mussten viel hinterherlaufen und warteten auf Konter.

Schon in der siebten Minute gelang Nils Dohmen die frühe Führung für die Hausherren. Bis zur Pause hätten diese ihren Vorsprung ausbauen können. Insbesondere zwischen der 30. und 35. Minute tauchten sie nach individuellen Fehlern der Ostbeverner immer wieder gefährlich vor dem BSV-Kasten auf, fanden jedoch mehrfach in Torhüter Tobias Jürgens ihren Meister. Auf der Gegenseite hatte Niels Ritter nach 25 Minuten die Möglichkeit zu treffen.

In der zweiten Hälfte beruhigte sich das Spiel ein wenig, Handorf kam nun seltener zu vielversprechenden Aktionen. Stattdessen hatte der eingewechselte Niclas Leinkenjost in der 68. Minute die große Chance zum Ausgleich, ließ diese aber ungenutzt. Malte Stoffers (80.) und Leon-Kyle Sonnberg (83.) sorgten dann für die Entscheidung.

„Wir haben alles reingeworfen, hatten letztlich aber keine Schnitte“, resümierte BSV-Trainer Daniel Kimmina. Ohne zahlreiche Stammkräfte kam sein Aufgebot unter dem Strich nicht für einen Punktgewinn in Handorf in Frage.

BSV: Jürgens – Büst (81. Knoblich), Kipp, Kleine Büning (71. Rusche), N. Kock – Schulze Hobeling (71. N. Müller), Lührmann, Kowol, – Alali, Sanders, Ritter (59. N. Leinkenjost).

Tore:1:0 Dohmen (7.), 2:0 Stoffers (80.) und 3:0 Sonnberg (83.).